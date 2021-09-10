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    Кьеза не поможет «Ювентусу» в матче против «Наполи»

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    В «Ювентусе» на своем официальном сайте сообщили, что форвард Федерико Кьеза пропустит матч 3-го тура серии А с «Наполи» из-за травмы.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    Футболист получил повреждение в расположении сборной Италии. После медицинского обследования у Кьезы не было выявлено серьезных повреждений, однако он все равно пропустит предстоящий поединок.

    Кьеза, скорее всего, не единственный игрок «Юве», который пропустит игру: участие в игре Пауло Дибалы, Данило, Алекса Сандро, Родриго Бентанкура и Хуана Куадрадо находится под вопросом из-за ковидных ограничений: футболисты только прибывают из сборных.

    Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится завтра, 11 сентября. Начало — в 19:00 по мск.

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