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    Лукаку признан лучшим игроком сезона Серии А

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    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку признан лучшим игроком сезона в Серии А.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    28-летний бельгиец в предыдущем розыгрыше провел 36 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач.

    Миланский «Интер» в прошлом сезоне завоевал чемпионский титул.

    Напомним, что лучшим вратарем был признан Джанлуиджи Доннарумма, выступавший за «Милан», лучшим защитником — Кристиан Ромеро из «Аталанты».

    Лучшим игроком в возрасте до 23 лет стал форвард «Фиорентины» Душан Влахович.

    Криштиану Роналду стал лучшим нападающим, а Николо Барелла — лучшим полузащитником.

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