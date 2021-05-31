Лукаку признан лучшим игроком сезона Серии А

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
28-летний бельгиец в предыдущем розыгрыше провел 36 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач.
Миланский «Интер» в прошлом сезоне завоевал чемпионский титул.
Напомним, что лучшим вратарем был признан Джанлуиджи Доннарумма, выступавший за «Милан», лучшим защитником — Кристиан Ромеро из «Аталанты».
Лучшим игроком в возрасте до 23 лет стал форвард «Фиорентины» Душан Влахович.
Криштиану Роналду стал лучшим нападающим, а Николо Барелла — лучшим полузащитником.