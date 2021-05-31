Лукаку признан лучшим игроком сезона Серии А

Нападающий «Интера»признан лучшим игроком сезона в Серии А.

28-летний бельгиец в предыдущем розыгрыше провел 36 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач.

Миланский «Интер» в прошлом сезоне завоевал чемпионский титул.

Напомним, что лучшим вратарем был признан Джанлуиджи Доннарумма, выступавший за «Милан», лучшим защитником — Кристиан Ромеро из «Аталанты».

Лучшим игроком в возрасте до 23 лет стал форвард «Фиорентины» Душан Влахович.

Криштиану Роналду стал лучшим нападающим, а Николо Барелла — лучшим полузащитником.