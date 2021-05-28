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    Соболев вернулся в общую группу сборной России на сборе в Австрии

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    Сборная России в Австрии продолжает подготовку к чемпионату Европы-2020.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Как сообщает «Матч ТВ», форвард Александр Соболев вернулся в общую группу, а защитник Марио Фернандес продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Он работает в тренажерном зале.

    Напомним, национальная команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

    Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

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