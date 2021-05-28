Соболев вернулся в общую группу сборной России на сборе в Австрии

Сборнаяв Австрии продолжает подготовку к чемпионату Европы-2020.

Как сообщает «Матч ТВ», форвард Александр Соболев вернулся в общую группу, а защитник Марио Фернандес продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Он работает в тренажерном зале.

Напомним, национальная команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.