«Милан» с «Ювентусом» вышли в ЛЧ, «Наполи» не смог обыграть «Верону»

В матче заключительного 38-го тура Серии Ана выезде обыгралсо счетом 2:0.

В составе гостей дубль оформил Франк Кесси, реализовавший пенальти на 43-й и 92-й минутах.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 87-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Милан 0:2 Голы: 0:1 Франк Кессье (пенальти) (43'), 0:2 Франк Кессье (пенальти) (90') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой (Хосе Луис Паломино, 87'), Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Мехле (Марио Пашалич, 79'), Робин Гозенс, Ремо Фройлер (Алексей Миранчук, 87'), Мартен де Рон, Руслан Малиновский, Маттео Пессина (Луис Мурьель, 46'), Дуван Сапата Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер, Исмаэль Беннасер (Раде Крунич, 61'), Хакан Чалханоглу, Браим Диас (Суалихо Мейте, 62'), Алексис Салемакерс (Диогу Далот, 79'), Франк Кессье, Рафаэл Леау (Марио Манджукич, 79') Предупреждения: Ремо Фройлер (47'), Мартен де Рон (69'), Марио Манджукич (82'), Рафаэл Толой (86'), Раде Крунич (90'), Диогу Далот (90') Удаление: Мартен де Рон (90')

Благодаря это победе россонери заняли второе место в чемпионате Италии, набрав 79 очков в 38 турах и обойдя «Аталанту» по дополнительным показателям.

Календарь и таблица Серии А

В другом матче туринский «Ювентус» в гостях разгромил «Болонью» — 4:1.

Дубль за туринцев оформил Альваро Мората. Еще по голу забили Федерико Кьеза и Адриен Рабьо.

В составе хозяев отличился Риккардо Орсолини.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Ювентус 1:4 Голы: 0:1 Федерико Кьеза (6'), 0:2 Альваро Мората (29'), 0:3 Адриен Рабьо (45'), 0:4 Альваро Мората (47'), 1:4 Риккардо Орсолини (85') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Такэхиро Томиясу, Гари Медель (Валентин Антов, 58'), Лоренцо Де Сильвестри (Паоло Фараго, 68'), Andreas Skov Olsen (Риккардо Орсолини, 57'), Йерди Схаутен (Андри-Фаннар Бальдюрссон, 80'), Маттиас Сванберг, Эмануэл Вигнато (Никола Сансоне, 57'), Муса Бэрроу, Родриго Паласио Ювентус: Войцех Щенсны (Карло Пинсольо, 68'), Джорджо Кьеллини (Артур, 58'), Маттейс де Лигт (Леонардо Бонуччи, 46'), Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Данило (Федерико Бернардески, 67'), Федерико Кьеза (Уэстон Маккенни, 58'), Адриен Рабьо, Деян Кулушевски, Альваро Мората, Пауло Дибала Предупреждения: Альваро Мората (37'), Гари Медель (44'), Уэстон Маккенни (66')

«Ювентус» набрал 78 очков, что позволило команде Андреа Пирло финишировать в сезоне 4-й.

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Еще в одном матче «Наполи» не смог дома обыграть «Верону» — 1:1

Амир Ррахмани вывел хозяев вперед на 60-й минуте. Но спустя уже 9 минут Марко Фараони забил ответный мяч.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Верона 1:1 Голы: 1:0 Амир Ррахмани (61'), 1:1 Марко Давиде Фараони (69') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай (Мариу Руй, 71'), Амир Ррахмани, Костас Манолас, Тьемуэ Бакайоко (Андреа Петанья, 81'), Фабиан, Ирвин Лосано (Маттео Политано, 67'), Пётр Зелиньски (Дрис Мертенс, 72'), Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен Верона: Ивор Пандур (Алессандро Берарди, 64'), Федерико Димарко, Федерико Чеккерини (Маттео Ловато, 76'), Корай Гюнтер, Марко Давиде Фараони (Кевин Рюэгг, 77'), Дарко Лазович, Иван Илич, Маттиа Цаканьи, Павел Давидович (Iyenoma Udogie, 41'), Даниел Беса, Никола Калинич (Кевин Ласанья, 64') Предупреждения: Ирвин Лосано (20'), Иван Илич (32'), Павел Давидович (38'), Iyenoma Udogie (54'), Федерико Димарко (56'), Тьемуэ Бакайоко (71'), Эльсеид Хюсай (72')

Ничья оставила «Наполи» (77 очков) на 5-й строчке в турнирной таблице Серии А и отправила его в Лигу Европы.