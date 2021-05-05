Уокер: Для парня из Шеффилда выход в финал ЛЧ — воплощение мечты

Защитник «Манчестер Сити»прокомментировал вторую победу над(2:0) и выход команды в финал Лиги чемпионов.

«Для парня из Шеффилда это — воплощение мечты. Для того чтобы она сбылась, я по-настоящему пахал.

Противодействуя высококлассным игрокам, нужно было выжимать из себя невозможное. Джон, Рубен, Алекс перекрывали всех постоянно. Нам удалось реализовать свои таланты.

Футбол — это командная игра, и у каждого своя задача. У нас, защитников, — это сохранить ворота на замке.

Мы отлично справляемся в этом сезоне. Для меня заблокировать удар — это сродни забитому голу», сказал игрок в интервью BT Sport.