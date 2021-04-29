Венгер: При счёте 1:1 «ПСЖ» развалился в психологическом плане

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение ПСЖ в матче полуфинала Лиги чемпионов от «Ман Сити» со счетом 1:2.

«Должен сказать, что во втором тайме ПСЖ только оборонялся и перестал идти вперёд. Может, дело в физическом состоянии? При счёте 1:1 ПСЖ развалился. Игроки стали эмоциональными и агрессивными, это было глупо.

Очень интересно, что при счёте 1:1 ПСЖ развалился в пcихологическом плане. Это последствие их восьми поражений в чемпионате. Когда счёт стал 1:1, команда вспомнила, что проиграла много матчей, этот груз давил на них. Всё было не так, как в прошлом сезоне, когда они были непобедимы в чемпионате Франции. Они потеряли уверенность в себе, а "Ман Сити" получил психологический заряд, сравняв счёт», — цитирует Венгера beIN Sports.

4 мая команды встретятся в Манчестере в рамках ответного поединка.