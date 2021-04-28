ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Челси»Зыбкое преимущество. Гол Пулишича подарил «Челси» надежду в полуфинальной схватке
  • 17:55
    • «Наполи» и Konami сообщили о партнерстве
  • 16:25
    • Форвард «Челси» попал в сферу интересов ЦСКА
  • 13:08
    • Назначены арбитры на матчи 28-го тура РПЛ
  • 10:37
    • Уткин отреагировал на решение ЭСК по поводу удаления Ахметова в игре со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Сульшер: Все это пока разговоры, но мы хотим завершить сезон с трофеем

    Футбол Манчестер Юнайтед Футбол Англии Рома Футбол Италии Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от полуфинального противостояния с «Ромой» в Лиге Европы.

    Уле-Гуннар Сульшер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Когда наступает концовка сезона с важнейшими матчами, важно сохранять уверенность и веру в свои силы. Ну и без удачи и умения, конечно, никуда.

    Мы здорово поработали и пять раз доходили до полуфиналов. Теперь надо проделать весь путь до конца.

    Победа над "Ромой" в 2006 году 7:1? Помню оба матча. В первом я играл в основном составе. Команда добилась превосходного результата после поражения 1:2.

    Волшебный был вечер. Алан Смит был бесподобен, и "Юнайтед" показал, на что он способен. Хотим проводить такие матчи и вновь.

    В день, когда выиграю трофей с этим клубом в качестве тренера, исполнится моя мечта. Ровно для этого всего мы и строим команду.

    Все это пока разговоры, но мы хотим завершить сезон с трофеем. Знаю, как важно это может быть для команды», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ готовит тактическую «бомбу» для «Манчестер Сити»?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • Станет ли шестой матч серии последним в финале Кубка Гагарина?
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Вальядолид» воспользуется настроем «Атлетика»?
  • «Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.45
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетик — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вильярреал — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры