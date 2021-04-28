Сульшер: Все это пока разговоры, но мы хотим завершить сезон с трофеем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился ожиданиями от полуфинального противостояния св Лиге Европы.

«Когда наступает концовка сезона с важнейшими матчами, важно сохранять уверенность и веру в свои силы. Ну и без удачи и умения, конечно, никуда.

Мы здорово поработали и пять раз доходили до полуфиналов. Теперь надо проделать весь путь до конца.

Победа над "Ромой" в 2006 году 7:1? Помню оба матча. В первом я играл в основном составе. Команда добилась превосходного результата после поражения 1:2.

Волшебный был вечер. Алан Смит был бесподобен, и "Юнайтед" показал, на что он способен. Хотим проводить такие матчи и вновь.

В день, когда выиграю трофей с этим клубом в качестве тренера, исполнится моя мечта. Ровно для этого всего мы и строим команду.

Все это пока разговоры, но мы хотим завершить сезон с трофеем. Знаю, как важно это может быть для команды», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.