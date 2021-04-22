СМИ: Из АПЛ будут исключать за попытки создания очередной Суперлиги

Английская Премьер-лига может изменить регламент, чтобы предотвратить новые попытки создания Суперлиги Европы, сообщает The Times

По информации издания, руководство АПЛ уже работает над правилами, которые позволят исключать команды из элитного дивизиона за участие в проекте по созданию турнира вроде Суперлиги.

«Это навсегда убьет угрозу того, что английские клубы присоединятся к Суперлиге», — сообщил один из источников, знакомый с ситуацией.

Руководство АПЛ совместно с Футбольной ассоциацией Англии работает над рядом мер, которые позволят избавиться от существующей угрозы создания нового турнира.

Напомним, что английские топ-клубы первыми вышли из числа участников Суперлиги Европы, после чего к ним присоединились практически все остальные команды, кроме «Реала» и «Барселоны».