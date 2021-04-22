СМИ: Из АПЛ будут исключать за попытки создания очередной Суперлиги

АПЛ против Суперлиги Фото: globallookpress.com
По информации издания, руководство АПЛ уже работает над правилами, которые позволят исключать команды из элитного дивизиона за участие в проекте по созданию турнира вроде Суперлиги.
«Это навсегда убьет угрозу того, что английские клубы присоединятся к Суперлиге», — сообщил один из источников, знакомый с ситуацией.
Руководство АПЛ совместно с Футбольной ассоциацией Англии работает над рядом мер, которые позволят избавиться от существующей угрозы создания нового турнира.
Напомним, что английские топ-клубы первыми вышли из числа участников Суперлиги Европы, после чего к ним присоединились практически все остальные команды, кроме «Реала» и «Барселоны».