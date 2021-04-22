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    СМИ: Из АПЛ будут исключать за попытки создания очередной Суперлиги

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    Английская Премьер-лига может изменить регламент, чтобы предотвратить новые попытки создания Суперлиги Европы, сообщает The Times.

    АПЛ против Суперлиги
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    АПЛ против Суперлиги

    По информации издания, руководство АПЛ уже работает над правилами, которые позволят исключать команды из элитного дивизиона за участие в проекте по созданию турнира вроде Суперлиги.

    «Это навсегда убьет угрозу того, что английские клубы присоединятся к Суперлиге», — сообщил один из источников, знакомый с ситуацией.

    Руководство АПЛ совместно с Футбольной ассоциацией Англии работает над рядом мер, которые позволят избавиться от существующей угрозы создания нового турнира.

    Напомним, что английские топ-клубы первыми вышли из числа участников Суперлиги Европы, после чего к ним присоединились практически все остальные команды, кроме «Реала» и «Барселоны».

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