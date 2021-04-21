СМИ: Мбаппе начал поиск дома в Мадриде

Нападающий «Пари Сен-Жермен»настроен продолжить карьеру в мадридском «Реале».

По информации Goal.com, 22-летний футболист уже поручил своему ближайшему окружению найти ему дом в Мадриде.

Источник при этом добавляет, что поиск недвижимости в столице Испании, возможно, не связан с переходом Мбаппе в «Реал».

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 41 матч во всех соревнованиях, в которых забил 35 мячей и сделал 10 результативных передач.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что не собирается возвращать в команду нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.