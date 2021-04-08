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    Павар: «Бавария» заслуживала победы над ПСЖ

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    Защитник «Баварии» Бенжамен Павар высказался о результате первого матча с ПСЖ (2:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Бенжамен Павар
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    Бенжамен Павар

    «Мы расстроены. "Бавария" заслужила победу в этом матче, мы больше контролировали мяч и чаще били по воротам. ПСЖ — браво. У нас есть еще ответная игра, сделаем все, чтобы пройти дальше.

    ПСЖ очень прагматично смотрел на вещи, нам этого не хватало. Мбаппе еще раз показал, что является отличным футболистом, но нам стоит концентрироваться на себе.

    Мы поедем в Париж, чтобы пройти дальше. Мы концентрируемся на себе, а не на ПСЖ. У нас есть игроки, которые могут обеспечить проход в следующий раунд. Если говорить о сегодняшней игре, то мы заслуживали победу. Я уверен, что мы сможем пройти дальше», — цитирует Павара RMC Sport.

    Ответный матч пройдет на «Парк де Пренс» в Париже 13 апреля.

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