Куман: ПСЖ показал, что на голову сильнее «Барселоны»

Главный тренердал комментарий после матча Лиги чемпионов, в котором каталонцы в рамках первого поединка 1/8 финала дома уступилисо счетом 1:4.

«ПСЖ показал, что на данный момент они сильнее. Мы это принимаем. Но нам надо улучшать нашу игру. Понимали, что такое может случиться, поскольку нам противостояла отличная команда. В плане "физики" и в ряде других вещей они на голову выше нас.

Я мог бы соврать, но после поражения 1:4 на своем поле шансов на выход в следующий раунд очень мало. Этот матч наглядно показал, что нам нужно много работать для достижения своих целей, особенно в Лиге чемпионов», — цитирует Кумана сайт УЕФА.

Ответная игра состоится в Париже 10 марта.