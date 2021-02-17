ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКамбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
  • 00:52
    • Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Барселону» на «Камп Ноу»
  • 00:52
    • «Ливерпуль» обыграл «Лейпциг» в Будапеште
  • 21:57
    • СКА одолел «Спартак» и стал победителем дивизиона Боброва
  • 21:46
    • ЦСКА одержал победу над «Витязем» и выиграл дивизион Тарасова
  • 21:35
    • Московское «Динамо» забросило шесть шайб в Минске
    Все новости спорта

    Куман: ПСЖ показал, что на голову сильнее «Барселоны»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после матча Лиги чемпионов, в котором каталонцы в рамках первого поединка 1/8 финала дома уступили ПСЖ со счетом 1:4.

    Рональд Куман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рональд Куман

    «ПСЖ показал, что на данный момент они сильнее. Мы это принимаем. Но нам надо улучшать нашу игру. Понимали, что такое может случиться, поскольку нам противостояла отличная команда. В плане "физики" и в ряде других вещей они на голову выше нас.

    Я мог бы соврать, но после поражения 1:4 на своем поле шансов на выход в следующий раунд очень мало. Этот матч наглядно показал, что нам нужно много работать для достижения своих целей, особенно в Лиге чемпионов», — цитирует Кумана сайт УЕФА.

    Ответная игра состоится в Париже 10 марта.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Севилья» легко обыграет «Боруссию» в первом матче?
  • «Севилья» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • «Драконы» вновь неудачно сыграют с туринцами?
  • «Порту» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Укрепит ли «Атлетико» лидерство в Примере?
  • «Леванте» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.41
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.50
  • Прогноз на матч Рублев — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры