Левандовский повторил достижение Герда Мюллера

Нападающийотметился забитым голом в матче 15-го тура чемпионата Германии с «Боруссией» Менхенгладбах (2:3).

Таким образом, он стал вторым человеком в истории Бундеслиги, которому удалось забить 20 голов после 15 туров. Первым человеком, которому удалось это сделать, стал Герд Мюллер в сезоне-1968/1969.

The only two players in Bundesliga history to reach 20 goals after 15 league games.🔥

Robert Lewandowski: 20/21

Gerd Müller: 68/69#MiaSanMia pic.twitter.com/AemOtpbl9p