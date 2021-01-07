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    Пирло: «Ювентусу» было важно победить

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 16-го тура Серии А с «Миланом» (3:1).

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Нас не интересовали результаты команд, которые идут выше нас в таблице. Нам было важно победить. Мы сосредоточены на собственных выступлениях. Посмотрим через пару месяцев, куда придем. "Ювентус" хочет контролировать игру, и такой настрой был важен, особенно в матче с лидерами на их поле.

    Мы оказывали давление на Тео и не хотели позволять ему убегать в атаку так свободно, как он привык. Тем более ему пришлось защищаться против игрока, хорошо действующего в ситуациях один на один.

    У нас в команде все игроки одновременно и основные, и нет. Мне посчастливилось иметь возможность от матча к матчу выбирать состав, исходя из ситуации и характеристик соперника», — сказал Пирло Sky Sport Italia.

    «Ювентус» после этой победы поднялся на четвертую строчку, «Милан» остался на первой позиции. 0

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