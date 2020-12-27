Ибрагимович назвал лучшего игрока всех времен

Нападающий «Милана»рассказал, кого считает лучшим футболистом всех времен, а также объяснил свое стремление одерживать победы.

«Победы для меня как наркотик. Это сложно объяснить, но я хочу побеждать любой ценой. Я не обманываю, когда говорю, что на тренировках я побеждал в 95 процентах игр.

Даже на тренировках я выкладываюсь по полной. Если я проигрываю, то злюсь. Для меня выиграть скудетто — самое прекрасное событие на свете.

Кто является лучшим футболистом всех времен? Роналдо был феноменом, он был моим кумиром. Но лучший всех времен — Марадона. Единственный, кто лучше меня», — приводит слова Ибрагимовича Gazzetta Dello Sport. 0