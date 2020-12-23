«Ювентус» и «Наполи» могут сыграть перенесенную игру в мае
globallookpress.com
Кроме мая, возмжен вариант, что поединок состоится в даты еврокубков, если оба итальянских гранда вылетят из плей-офф на ранних стадиях.
Напомним, что неаполитанцы не прибыли на игру, сославшись на то, что местный орган здравоохранения запретил им покидать Кампанию из-за случаев коронавируса в клубе. В Серии А и Федерации футбола Италии (FIGC) постановили, что «Наполи» не придерживался жестких медицинских протоколов, и присудили команде техническое поражение.
Однако 22 декабря Олимпийский комитет Италии удовлетворил апелляцию клуба и принял решение, что матч с «Ювентусом» должен быть сыгран. 0