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    «Ювентус» и «Наполи» могут сыграть перенесенную игру в мае

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    Скандально известный матч «Ювентус» — «Наполи», который не состоялся в начале октября, могут провести в мае 2021 года, сообщает Football Italia.

    «Ювентус» и «Наполи» могут сыграть перенесенную игру в мае
    «Ювентус» и «Наполи» могут сыграть перенесенную игру в мае

    Кроме мая, возмжен вариант, что поединок состоится в даты еврокубков, если оба итальянских гранда вылетят из плей-офф на ранних стадиях.

    Напомним, что неаполитанцы не прибыли на игру, сославшись на то, что местный орган здравоохранения запретил им покидать Кампанию из-за случаев коронавируса в клубе. В Серии А и Федерации футбола Италии (FIGC) постановили, что «Наполи» не придерживался жестких медицинских протоколов, и присудили команде техническое поражение.

    Однако 22 декабря Олимпийский комитет Италии удовлетворил апелляцию клуба и принял решение, что матч с «Ювентусом» должен быть сыгран. 0

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