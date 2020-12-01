Российские судьи будут работать на матче «Ференцварош» — «Барселона»

Россиянинназначен видеопомощником главного арбитра матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Барселоной».

Ассистентом Мешкова на VAR будет еще один российский арбитр Сергей Иванов. Главным судьей матча назначен Алексей Кульбаков, лайнсменами — Дмитрий Жук и Олег Маслянко, четвертым судьей — Виктор Шимусик (все — Белоруссия).

«Барселона» с четырьмя победами после четырех туров возглавляет таблицу группы G, а «Ференцварош» занимает четвертую строчку с одним очком и уже лишился шансов на попадание в плей-офф.

Игра «Ференцварош» — «Барселона» пройдет в среду, 2 декабря. Начало — в 23:00 по московскому времени. 0