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    Николич: Мне понравилось, как «Локомотив» сыграл с «Атлетико»

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    Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился своими впечатлениями от ничейного исхода матча с мадридским «Атлетико» (0:0) в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Еще одна ничья. Хотели три очка, но одно тоже хорошо. Сегодня команда была дисциплинирована, мне это понравилось. Готовимся дальше.

    Мы играли с командой, которая обыграла "Барселону" (1:0) три дня назад. Это качественная команда, которая на протяжении 4 лет нас обыгрывала. У них много хороших игроков. Как удалось настроить команду? У игроков всегда есть желание, перед любой игрой. Но нужны еще дисциплина и концентрация. Сегодня это было.

    Почему в ЛЧ команда играет лучше, чем в РПЛ? У нас три очка в Лиги чемпионов, и еще два матча. У нас есть шанс попасть в евровесну. Этот шанс нужно заслужить на поле. Плюс, последние два месяца самый сложный график, который когда-либо мог быть. Сегодня мы в Мадриде, завтра летим 5 часов в Россию. Потом игра с "Зальцбургом". Это часть ответа на ваш вопрос. Я не тот тренер, который будет плакаться, но трудно быть полностью готовым психологически каждые два дня», — приводит слова Николича пресс-служба УЕФА.

    По итогам четырех туров «Бавария» возглавляет таблицу группы А с 12 очками, «Атлетико» идет вторым с пятью очками. «Локомотив» занимает третье место с тремя очками, а «Зальцбург» идет четвертым с одним баллом. 0

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