Николич: Мне понравилось, как «Локомотив» сыграл с «Атлетико»

Главный тренер московскогоподелился своими впечатлениями от ничейного исхода матча с мадридским(0:0) в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Еще одна ничья. Хотели три очка, но одно тоже хорошо. Сегодня команда была дисциплинирована, мне это понравилось. Готовимся дальше.

Мы играли с командой, которая обыграла "Барселону" (1:0) три дня назад. Это качественная команда, которая на протяжении 4 лет нас обыгрывала. У них много хороших игроков. Как удалось настроить команду? У игроков всегда есть желание, перед любой игрой. Но нужны еще дисциплина и концентрация. Сегодня это было.

Почему в ЛЧ команда играет лучше, чем в РПЛ? У нас три очка в Лиги чемпионов, и еще два матча. У нас есть шанс попасть в евровесну. Этот шанс нужно заслужить на поле. Плюс, последние два месяца самый сложный график, который когда-либо мог быть. Сегодня мы в Мадриде, завтра летим 5 часов в Россию. Потом игра с "Зальцбургом". Это часть ответа на ваш вопрос. Я не тот тренер, который будет плакаться, но трудно быть полностью готовым психологически каждые два дня», — приводит слова Николича пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров «Бавария» возглавляет таблицу группы А с 12 очками, «Атлетико» идет вторым с пятью очками. «Локомотив» занимает третье место с тремя очками, а «Зальцбург» идет четвертым с одним баллом. 0