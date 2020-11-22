«Атлетико» минимально обыграл «Барселону»

В центральном матче 10 тура Примерына своем поле обыгралсо счетом 1:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

Единственный гол забил Янник Карраско. Анхель Корреа забросил мяч вперед на бельгийца. Футболист пробросил мяч мимо тер Штегена, который далеко вышел ему на встречу, и пробил в пустые ворота метров с тридцати.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Барселона 1:0 Гол: 1:0 Янник Карраско (45') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Коке, Сауль Ньигес, Маркос Льоренте (Диего Силва, 73'), Янник Карраско (Фелипе, 90'), Жоау Фелиш (Тома Лемар, 84'), Анхель Корреа (Жоффрей Кондогбиа, 84') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Серджино Дест, 62'), Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Миралем Пьянич (Мартин Брайтвайт, 83'), Лионель Месси, Усман Дембеле, Pedri (Филиппе Коутиньо, 57'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн (Франсиску Тринкан, 83') Предупреждения: Коке (9'), Янник Карраско (26'), Стефан Савич (79'), Хосе Хименес (80')

«Атлетико» продолжает побеждать и держаться второй строчки. Команда Симеоне пока что остается непобедимой. «Барселона» проиграла в третий раз. Подопечные Кумана занимают место на экваторе таблицы. 0