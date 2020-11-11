Лизаразю: Гризманну неуютно с играть в одной команде с Месси

Бывший защитник сборной Францииподелился мнением о ситуации форварда

«Чтобы играть хорошо, игрок должен быть удовлетворен. Должны быть доверительные отношения между ним и тренером и другими футболистами. Я не вижу этого.

Ему неуютно с Месси. Они не взаимодействуют между собой. Тренеры также не верят в него.

Когда происходит такая ерунда, шесть месяцев — это максимум, потом надо уходить. Где же удовольствие от игры?» — цитирует Лизаразю France Football.

Напомним, французский форвард перешел в «Барселону» из «Атлетико» летом 2019 года, но так и не смог стать одним из лидеров команды. 0