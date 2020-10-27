«Локомотив» — «Бавария»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от мюнхенской(1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Толиссо сделал мягкий заброс в штрафную «Локо», Павар забежал и сделал скидку во вратарскую, а Горецка опередил Мурило и головой переправил мяч в ближний угол.

На 63-й минуте Левандовский взял инициативу на себя, ворвался в штрафную «Локо» и получил по ногам от Куликова. Арбитр указал на «точку», но после просмотра ВАР отменил это решение..

На 70-й минуте москвичи отыгрались. Зе Луиш протащил мяч по правому флангу и прострелил низом на линию вратарской «Баварии», Антон Миранчук набежал и в касание переправил мяч в нижний угол ворот.

А на 79-й минуте Киммих подхватил мяч возле штрафной «Локомотива», подстроился и великолепно пробил точно в нижний угол.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Локомотив — Бавария 1:2 Голы: 0:1 Леон Горецка (13'), 1:1 Антон Миранчук (70'), 1:2 Йозуа Киммих (79') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука (Слободан Райкович, 46'), Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев (Рифат Жемалетдинов, 76'), Даниил Куликов (Виталий Лисакович, 89'), Фёдор Смолов (Дмитрий Рыбчинский, 75'), Зе Луиш Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Лукас Эрнандес, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Леон Горецка (Хави Мартинес, 46'), Корентин Толиссо, Томас Мюллер (Серж Гнабри, 46'), Кингсли Коман (Дуглас Коста, 69'), Роберт Левандовски Предупреждения: Дмитрий Живоглядов (17'), Лукас Эрнандес (47'), Мурило Серкейра (50'), Рифат Жемалетдинов (84')

Группа А: 1. «Бавария» — 6 очков (2 матча), 2. «Запльцбург» — 1 (1), 3. «Локомотив» — 1 (2), 4. «Атлетико» — 0 (1).

3 ноября железнодорожники на своем поле примут «Атлетико», а «Бавария» встретится в гостях с «Зальцбургом». 0