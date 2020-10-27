«Локомотив» — «Бавария»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Толиссо сделал мягкий заброс в штрафную «Локо», Павар забежал и сделал скидку во вратарскую, а Горецка опередил Мурило и головой переправил мяч в ближний угол.
На 63-й минуте Левандовский взял инициативу на себя, ворвался в штрафную «Локо» и получил по ногам от Куликова. Арбитр указал на «точку», но после просмотра ВАР отменил это решение..
На 70-й минуте москвичи отыгрались. Зе Луиш протащил мяч по правому флангу и прострелил низом на линию вратарской «Баварии», Антон Миранчук набежал и в касание переправил мяч в нижний угол ворот.
А на 79-й минуте Киммих подхватил мяч возле штрафной «Локомотива», подстроился и великолепно пробил точно в нижний угол.
Группа А: 1. «Бавария» — 6 очков (2 матча), 2. «Запльцбург» — 1 (1), 3. «Локомотив» — 1 (2), 4. «Атлетико» — 0 (1).
3 ноября железнодорожники на своем поле примут «Атлетико», а «Бавария» встретится в гостях с «Зальцбургом». 0