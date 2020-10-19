Тухель: В Лиге чемпионов ПСЖ очень опасен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»рассказал о готовности команды к матчу св рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне у нас была невероятно сильная команда. В этой кампании необходимо доказать, что мы по-прежнему способны играть на таком уровне.

Я очень доволен Преснелем Кимпембе. Он здорово смотрится в больших матчах. Он нашел свою игру и играет на выдающемся уровне.

В Лиге чемпионов мы очень опасны. На этом уровне создавать моменты и забивать чрезвычайно сложно.

Надеюсь, Маркиньос и Юлиан Дракслер смогут завтра нам помочь. Мауро Икарди, Марко Верратти, Леандро Паредес, Тило Керер и Хуан Бернат не сыграют», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0