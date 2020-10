«Манчестер Сити» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

отправил в УЕФА заявку на участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

В список А команды включен 21 футболист.

Вратари: Эдерсон, Стеффен, Карсон

Защитники: Уокер, Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке, Б. Менди, Диаш

Полузащитники: Гюндоган, Родри, де Брюйне, Б. Силва, Фернандиньо, Зинченко, Марез

Нападающие: Стерлинг, Жезус, Агуэро, Торрес

City have submitted a 21-man List A squad for this season’s #UCL group stage.

The deadline for our List B submission is 11.00pm on Tuesday 20th October.

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/07iu2chzwz