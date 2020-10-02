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    Фернандес: Мы готовы к соперничеству

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    Защитник ЦСКА Марио Фернандес дал комментарий по итогам жеребьевки Лиги Европы.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес

    «Сложная группа. Легких соперников нет, проходных игр не будет. Каждая команда в современном футболе хорошо готова. Мы должны уважать всех. В прошлом году ЦСКА не очень удачно выступил в Лиге Европы. В этот раз нам нужно выйти на матчи с уверенностью в своих силах и без шапкозакидательского настроения. Только так можно будет добиться положительного результата.

    Да, мы готовы к Лиге Европы, ребята давно играют вместе и горят желанием проявить себя. Когда закончится перерыв на сборные, начнется жесткий календарь. Но нашу команду пополнили хорошие игроки, у нас классный и качественный состав. Мы готовы к соперничеству», — приводит слова игрока пресс-служба «армейцев». 0

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