«Брентфорд» — «Фулхэм»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка английской лигина своем поле победилсо счетом 3:0.

Дубль в составе победителей сделал Саид Бенрама, также отличился Маркус Форсс.

Футбол. Англия. Кубок Лиги

Брентфорд — Фулхэм 3:0

Голы: 1:0 Маркус Форсс (37'), 2:0 Said Benrahma (62'), 3:0 Said Benrahma (77') Брентфорд: Дэвид Райа, Доминик Томпсон, Этан Пиннок, Tariqe Fosu, Mads Bech, Матиас Йенсен, Эмилиано Маркондес, Said Benrahma (Fin Stevens, 79'), Джош да Силва (Кристиан Нергор, 69'), Саман Годдос (Серхи Канос, 68'), Маркус Форсс Фулхэм: Марек Родак, Майкл Гектор, Максим Ле Маршан, Энтони Робинсон, Ола Эйна (Денис Одои, 69'), Нескенс Кебано, Стефан Йохансен, Антони Кнокар (Александр Митрович, 69'), Жан-Мишель Сери, Joshua Onomah (Адемола Лукман, 46'), Абубакар Камара Предупреждения: Абубакар Камара (12'), Tariqe Fosu (47'), Стефан Йохансен (49')