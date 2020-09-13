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    «Монако» без Головина обыграл «Нант»

    «Монако» — «Нант»: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Монако» Нико Ковача одержал домашнюю победу над «Нантом» в матче 3-го тура французской Лиги 1 (2:1).

    Нико Ковач
    Нико Ковач

    Вторую победу подряд «монегаскам» принесли голы Софиана Диопа и Виллема Геббелса.

    На 61 минуте Людовик Бла смог подпортить нервы хозяевам голом. Хотя первой половине игры арбитры не засчитали еще один мяч гостей. VAR увидел оффсайд.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Нант 2:1
    Голы: 1:0 Софьян Диоп (5'), 1:1 Людовик Блас (62'), 2:1 Виллем Геббельс (65') Монако: Радослав Маецки, Фоде Балло, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Бенуа Бадьяшиль, Сеск Фабрегас (Стеван Йоветич, 90'), Орельен Чуаэми, Желсон Мартинш (Виллем Геббельс, 64'), Софьян Диоп, Виссам Бен-Йеддер (Пьетро Пеллегри, 78'), Кевин Фолланд (Генри Оньекуру, 65') Нант: Альбан Лафон, Андрей Жиротто, Николя Паллуа, Деннис Аппиа, Шарль Траоре, Педро Чиривелья, Людовик Блас (Bridge Ndilu, 90'), Абдулайе Туре (Батиста Менди, 61'), Моузес Саймон, Кадер Бамба (Рено Эмон, 74'), Рандаль Коло Муани Предупреждения: Софьян Диоп (7'), Абдулайе Туре (9'), Орельен Чуаэми (12'), Виллем Геббельс (68')

    «Монако» набирает 7 очков и заходит на вторую строчку Лиги 1. «Нант» пока остановился на экваторе таблицы с четырьмя очками. Для команды это первое поражение в сезоне. 0

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