Давид Алаба может покинуть «Баварию»

Томас Тухель попросил руководство

Парижане заинтересованы в покупке защитника чемпионов Германии в ближайшие сроки. Сообщает France Football со ссылкой на Sport Bild.

Главный тренер «ПСЖ» попросил гендиректора клуба Леонардо начать переговоры по переходу 28-летнего австрийца в связи ухода ключевого защитника команды — Тиаго Силвы.

Сам игрок неоднократно заявлял желание перейти в «Реал» или «Барсу» и не намерении продолжать карьеру в «Манчестер Сити»,«Челси» или «ПСЖ». Австриец хочет получать более 20 млн евро в год. 0