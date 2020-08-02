ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артета выиграл Кубок Англии через полгода после приходаЭра Артеты в «Арсенале», возможно, началась
  • 10:56
    • Аспиликуэта и Пулишич пропустят матч с «Баварией»
  • 10:12
    • Кирьос пропустит US Open из-за пандемии
  • 10:07
    • Максименко — лучший игрок сезона в «Спартаке» по версии «Фратрии»
  • 00:07
    • Иммобиле — обладатель «Золотой бутсы»
  • 23:52
    • «Аталанта» проиграла «Интеру», «Наполи» победил «Лацио»
    Все новости спорта

    Бартомеу: Сетьен — наш тренер

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Нынешний наставник «Барселоны» Кике Сетьен останется в клубе на следующий сезон. Об этом заявил президент «каталонцев» Хосеп Бартомеу.

    Хосеп Бартомеу, Кике Сетьен и Эрик Абидаль
    Хосеп Бартомеу, Кике Сетьен и Эрик Абидаль

    «У Сетьена есть контракт. Когда мы его наняли, мы объяснили ему, что это был проект для этого сезона и всего следующего. Оценивать работу тренера в течение нескольких месяцев с пандемией между ними очень сложно. Артуро Видаль уже сказал, что прошло мало времени.

    Мы никогда не думали о смене тренера. Я знаю, что появилась некоторая информация о том, что, если он не выиграет две игры, мы сменим его, но это никогда не обсуждалось. Сетьен — наш тренер.

    Мы ни с кем не разговаривали. Ни с Лораном Бланом, ни с кем-либо. С Хави я общаюсь, потому что у нас хорошие отношения, к тому же он недавно подписал новый контракт со своей командой», — цитирует Бартомеу Sport.es. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 июля
  • 27/07/2020 в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Лечче» — «Парма»
  • 1.64
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли «Парма» планы «Лечче» по спасению?
  • «Лечче» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Торпедо» не победит в Ярославле?
  • «Шинник» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • В Самаре много голов забито не будет
  • «Крылья Советов» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лечче — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шинник — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Хэбей Чайна Форчун
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры