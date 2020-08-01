«Аталанта» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

В рамках 38-го тура итальянской Серии Ана своем поле проиграла— 0:2.

«Нерадзурри» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Данило Д'Амброзио головой замкнул навес от Эшли Янга.

На 20-й минуте отличился уже сам Янг, нанеся точный удар в угол из-за пределов штрафной площади.

Благодаря этой победе «Интер» завершился сезон на втором месте в турнирной таблице Серии А (82 очка), а «Аталанта» — на третьем (78 очков).

В еще одном матче «Наполи» у себя дома переиграл «Лацио» — 3:1.

В первом тайме команды обменялись точными ударами. На гол Фабиана Руиса на 9-й минуте римляне ответили точным выстрелом в исполнении Чиро Иммобиле.

На 54-й минуте Лоренцо Инсинье реализовал пенальти и вернул преимущество неаполитанцам. Окончательный результат уже в компенсированное время установил Маттео Политано.

«Лацио» занял четвертое место в турнирной таблице (78 очков), а «Наполи» — седьмое (62 очка). 0