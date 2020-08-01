ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахОстаться на вершине. Как «Ливерпуль» может вновь стать чемпионом?
  • 21:52
    • Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ, Семак — лучший тренер
  • 21:34
    • «Арсенал» завоевал Кубок Англии
  • 00:07
    • Иммобиле — обладатель «Золотой бутсы»
  • 23:52
    • «Аталанта» проиграла «Интеру», «Наполи» победил «Лацио»
  • 23:40
    • «Милан» разгромил «Кальяри», «Ювентус» уступил «Роме»
    Все новости спорта

    «Аталанта» проиграла «Интеру», «Наполи» победил «Лацио»

    «Аталанта» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Интер Наполи Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В рамках 38-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле проиграла «Интеру» — 0:2.

    «Аталанта» — «Интер»
    «Аталанта» — «Интер»

    «Нерадзурри» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Данило Д'Амброзио головой замкнул навес от Эшли Янга.

    На 20-й минуте отличился уже сам Янг, нанеся точный удар в угол из-за пределов штрафной площади.

    Благодаря этой победе «Интер» завершился сезон на втором месте в турнирной таблице Серии А (82 очка), а «Аталанта» — на третьем (78 очков).

    В еще одном матче «Наполи» у себя дома переиграл «Лацио» — 3:1.

    В первом тайме команды обменялись точными ударами. На гол Фабиана Руиса на 9-й минуте римляне ответили точным выстрелом в исполнении Чиро Иммобиле.

    На 54-й минуте Лоренцо Инсинье реализовал пенальти и вернул преимущество неаполитанцам. Окончательный результат уже в компенсированное время установил Маттео Политано.

    «Лацио» занял четвертое место в турнирной таблице (78 очков), а «Наполи» — седьмое (62 очка). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Доминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?
  • Вчера в 00:49
    •
  • Прогноз
  • «Лечче» — «Парма»
  • 1.64
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли «Парма» планы «Лечче» по спасению?
  • «Лечче» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Торпедо» не победит в Ярославле?
  • «Шинник» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • В Самаре много голов забито не будет
  • «Крылья Советов» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лечче — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шинник — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Хэбей Чайна Форчун
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Дженоа — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры