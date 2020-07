Главный тренер «Лидса»признан лучшим тренером Чемпионшипа по итогам сезона-2019/20 по версии Ассоциации тренеров.

Под руководством 65-летнего специалиста «Лидс» стал победителем чемпионшипа и вывел клуб в АПЛ впервые за 16 лет.

Бьельса возглавляет «Лидс» с 2018 года. Также он тренировал «Эспаньол», «Атлетик», «Марсель», «Лацио», «Лилль», а также сборные Аргентины и Чили.

Congratulations to @LUFC Manager Marcelo Bielsa for winning Sky Bet Championship Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/ZFfXSFX9Mx