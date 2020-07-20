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    Конте недоволен календарем «Интера»

    Футбол Футбол Италии Серия A Интер Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча с «Ромой» (2:2) в рамках 34-го тура чемпионата Италии подверг критике календарь команды.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Давайте не будем забывать, что в начале сезона цели "Интера" были такими же, как у "Ромы" с "Наполи". Серия А действительно стала очень конкурентоспособной, все настроены на хороший сезон, но только четыре команды выходят в Лигу чемпионов. Если люди недовольны "Интером", то что вы скажете о других командах, которые не войдут в первую четверку?

    Нужно привыкнуть справляться с давлением больших игр. Это то, что "Интер" потерял за последние несколько лет. Надо над этим поработать, улучшить менталитет, но сегодня у меня не может быть претензий.

    Хочу, чтобы люди посмотрели на список матчей "Интера", потому что наш календарь безумен и составлен для того, чтобы создавать нам проблемы. Мы всегда играем поздно ночью, а команды, с которыми мы встречаемся, всегда имеют дополнительный день отдыха перед нами. Это факты.

    Это ненормально. У нас сумасшедший календарь, а некоторые команды получают пять дней отдыха. Мы играем поздно вечером на выезде и возвращаемся домой в 4 утра. Все должны идти на компромиссы, но "Интер" всегда вытаскивает короткую соломинку. Это смешно. Если кто-то должен получить пощечину, это всегда Интер», — цитирует Конте Football Italia.

    За четыре тура до финиша Серии А «Интер» идет на втором месте и отстает от «Ювентуса» на пять очков. 0

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