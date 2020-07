Английский клубвпервые в своей 133-летней истории вышел в Чемпионшип.

В финальном матче плей-офф Первой лиги Англии «Уиком» встречался с «Оксфорд Юнайтед» и одержал победу со счетом 2:1.

Прямое повышение в классе из Первой лиги по итогам сезона-2019/20 заслужили «Ковентри Сити» и «Ротерхэм Юнайтед».

𝐏𝐑𝐎𝐌𝐎𝐓𝐄𝐃!

For the first time in their 133-year history, @wwfcofficial have reached the second tier of English football!#EFL | #EFLPlayOffs | #StepUp pic.twitter.com/95C60vayUi