Малком — в рейтинге лучших нападающих «Барселоны» за последние 20 лет

Форвардбыл включен в рейтинг лучших нападающихза последние 20 лет, который составил портал Give Me Sport.

Рейтинг составлен на основании количества забитых голов в среднем за матч.

Бразилец, занявший 24-ю строчку в списке, выступал за «Барсу» в сезоне-2018/19. Он забил четыре мяча в 24 играх за «Барселону» — 0,16 за матч.

Лучшим в списке стал аргентинский нападающий Лионель Месси, следом за ним идет Луис Суарес, а замыкает тройку экс-форвард махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О.

Лучшие нападающие «Барселоны» в XXI веке по версии Give Me Sport:

1. Лионель Месси (0,87 гола за игру; 727 матчей, 630 мячей)

2. Луис Суарес (0,70; 279 матчей, 195 мячей)

3. Самюэль Это’О (0,65; 199 матчей, 130 голов)

4. Неймар (0,56; 186 матчей, 105 голов)

5. Златан Ибрагимович (0,48; 46 матчей, 22 мяча)

6. Патрик Клюйверт (0,47; 257 матчей, 122 мяча)

7. Хавьер Савиола (0,42; 168 матчей, 70 голов)

8. Тьерри Анри (0,40; 121 матч, 49 мячей)

9. Давид Вилья (0,40; 119 матчей, 48 голов)

10. Алексис Санчес (0,33; 141 матч, 47 голов)

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24. Малком (0,16; 24 матча, 4 мяча). 0