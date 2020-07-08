«Милан» — «Ювентус»: счет 4:2, обзор голов

В матче 31 тура Серии Асо счета 0:2 отыгрался и выиграл у4:2.

Все голы были забиты во втором тайме. С 47 по 53 минуту Адриан Рабьо и Криштиану Роналду вывели «бьянконери» вперед. На 62 минуте был назначен пенальти за игру рукой у Бонуччи. Ибрагимович реализовал стандарт.

Через 4 минуты швед ассистировал Кесси, который сравнял счет. Минутой позже Анте Ребич помог Рафаэлю Леу вывести «россонери» вперед.

Четвертый мяч «Милана» забил сам Ребич на 80 минуте, благодаря передаче Бонавентуры.

«Милан» набрал 49 очков и пока что занимает 5 место. «Юве» первый с 75 баллами.