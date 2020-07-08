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    «Милан» и «Ювентус» забили шесть голов во втором тайме

    «Милан» — «Ювентус»: счет 4:2, обзор голов

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    В матче 31 тура Серии А «Милан» со счета 0:2 отыгрался и выиграл у «Ювентуса» 4:2.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Все голы были забиты во втором тайме. С 47 по 53 минуту Адриан Рабьо и Криштиану Роналду вывели «бьянконери» вперед. На 62 минуте был назначен пенальти за игру рукой у Бонуччи. Ибрагимович реализовал стандарт.

    Через 4 минуты швед ассистировал Кесси, который сравнял счет. Минутой позже Анте Ребич помог Рафаэлю Леу вывести «россонери» вперед.

    Четвертый мяч «Милана» забил сам Ребич на 80 минуте, благодаря передаче Бонавентуры.

    «Милан» набрал 49 очков и пока что занимает 5 место. «Юве» первый с 75 баллами.

    Серия А. 31 тур
    «Милан» — «Ювентус» — 4:2
    Голы: 0:1 — 47 Рабьо, 0:2 — 53 Роналду, 1:2 — 62, пенальти Ибрагимович, 2:2 — 66 Кессиэ, 3:2 — 67 Рафаэл Леау, 4:2 — 80 Ребич«Милан»: Доннарумма, Кьер, Тео, Конти (Калабрия, 82), Романьоли, Беннасер, Салемакерс (Рафаэл Леау, 60), Лукас Пакета (Чалханоглу, 46), Кессиэ, Ибрагимович (Бонавентура, 67), Ребич (Крунич, 82)«Ювентус»: Шченсны, Ругани, Бонуччи, Данило, Рабьо (Матюиди, 69), Куадрадо (Алекс Сандро, 77), Пьянич (Рэмзи, 69), Бентанкур (Мураторе, 90), Бернардески, Игуаин (Дуглас Коста, 69), РоналдуПредупреждения: Лукас Пакета (31), Беннасер (36), Ребич (59), Бонуччи (62), Конти (73)
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