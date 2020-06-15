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    Касильяс передумал претендовать на пост руководителя испанского футбола

    Футбол Сборная Испании Футбол Испании
    Экс-голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс уведомил об отказе от участия в выборах президента Королевской испанской футбольной федерации, сообщает Marca.

    Икер Касильяс
    Икер Касильяс

    «Основная причина, по которой я принял это решение, — особая социальная, экономическая и эпидемиологическая ситуация, которая сложилась в Испании. Поэтому выборы отошли на второй план. Это не значит, что я закрываю эту дверь насовсем. Я хочу, чтобы выборы прошли честно и открыто, что принесет пользу испанскому футболу, но в данной ситуации я бы на это не рассчитывал», — сказал Касильяс.

    Ранее сообщалось, что 39-летний Касильяс намерен бросить вызов нынешнему главе футбольного ведомства Испании Луису Рубиалесу. Выборы президента Королевской испанской футбольной федерации должны состояться в этом году. 0

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