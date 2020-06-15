Касильяс передумал претендовать на пост руководителя испанского футбола

Экс-голкипер мадридского «Реала» и сборной Испанииуведомил об отказе от участия в выборах президента, сообщает Marca.

«Основная причина, по которой я принял это решение, — особая социальная, экономическая и эпидемиологическая ситуация, которая сложилась в Испании. Поэтому выборы отошли на второй план. Это не значит, что я закрываю эту дверь насовсем. Я хочу, чтобы выборы прошли честно и открыто, что принесет пользу испанскому футболу, но в данной ситуации я бы на это не рассчитывал», — сказал Касильяс.

Ранее сообщалось, что 39-летний Касильяс намерен бросить вызов нынешнему главе футбольного ведомства Испании Луису Рубиалесу. Выборы президента Королевской испанской футбольной федерации должны состояться в этом году. 0