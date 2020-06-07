Де Лигт о слухах про его уход из клуба: Без сомнения я счастлив в «Ювентусе»

Защитникразвеял слухи о его возможном уходе из клуба. По его словам, он он очень счастлив вступать за «туринцев».

«Без сомнения я счастлив в "Ювентусе". Я обратил внимание, что в последнее время, пока мы не играли в футбол, кто-то выдумал обо мне разные вещи. Мне нравится тренироваться с выдающимися игроками. Уверен, что день ото дня прогрессирую. И поэтому я счастлив в "Ювентусе".

Что касается тренировок, сейчас всё гораздо лучше. Вначале мы могли тренироваться только в маленьких группах и не могли дотрагиваться друг до друга. В последние дни мы можем заниматься все вместе», — цитирует игрока Tuttosport.

В этом сезоне центрбек провел 20 матчей за «бьянконери» и отметился двумя голами. 0