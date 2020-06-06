Мельгарехо вернулся в Парагвай и ищет новый клуб

Полузащитник московскоговернулся в Парагвай и будет искать себе новый клуб, сообщает Goal.

Мельгарехо ранее заявил, что, с большой долей вероятности, летом покинет «Спартак». Информацию подтвердил и гендиректор москвичей Томас Цорн. Пока не известно, где он продолжит карьеру.

По данным источника, Мельгарехо прилетел в Парагвай гуманитарным рейсом. Теперь он вместе с семьей должен уйти на 14-дневный карантин и сдать тест на коронавирус.

Действующий контракт Мельгарехо с москвичами рассчитан до июня текущего года. В составе «Спартака» Мельгарехо провел 116 матчей с весны 2016 года, становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. 0