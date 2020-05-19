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    «Марсель» заявил о предложении Виллаш-Боашу продлить контракт

    Футбол Марсель Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    «Марсель» опубликовал официальную информацию о ситуации вокруг главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша в связи со слухами о его возможном уходе.

    Андре Виллаш-Боаш
    Андре Виллаш-Боаш

    Как сообщает официальный сайт клуба, «Марсель» предложил Виллаш-Боашу продлить контракт по схеме «2+1». После двух лет контракт может быть продлен, если клуб пробьется в Лигу чемпионов.

    «Наше предложение демонстрирует всю уверенность "Марселя" в тренерских качествах Виллаш-Боаша, с которым клуб хочет написать важную страницу в своей современной истории», — говорится в сообщении пресс-службы французской команды.

    Ранее СМИ сообщали, что Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с клубом, так как разочарован уходом из клуба спортивного директора Андони Субисареты.

    В сезоне-2019/20 «Марсель» занял второе место в турнирной таблице Лиги 1. 0

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