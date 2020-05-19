«Марсель» заявил о предложении Виллаш-Боашу продлить контракт

опубликовал официальную информацию о ситуации вокруг главного тренера командыв связи со слухами о его возможном уходе.

Как сообщает официальный сайт клуба, «Марсель» предложил Виллаш-Боашу продлить контракт по схеме «2+1». После двух лет контракт может быть продлен, если клуб пробьется в Лигу чемпионов.

«Наше предложение демонстрирует всю уверенность "Марселя" в тренерских качествах Виллаш-Боаша, с которым клуб хочет написать важную страницу в своей современной истории», — говорится в сообщении пресс-службы французской команды.

Ранее СМИ сообщали, что Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с клубом, так как разочарован уходом из клуба спортивного директора Андони Субисареты.

В сезоне-2019/20 «Марсель» занял второе место в турнирной таблице Лиги 1. 0