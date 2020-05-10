Головин не попал в символическую сборную Лиги 1

Авторитетное французское издание L'Équipe подвело итоги опроса, в рамках которого болельщики выбирали лучших футболистов чемпионата Франции по позициям.

Российский нападающий «Монако» Александр Головин претендовал на звание лучшего плеймейкера чемпионата. Однако его место занял форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Полностью символическая сборная выглядит так: Манданда («Марсель»), Дюбуа («Лион»), Тьяго Силва (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Бернат (ПСЖ), Верратти (ПСЖ), Камавинга («Ренн»), Ди Мария (ПСЖ), Неймар (ПСЖ), Мбаппе (ПСЖ), Бен Йеддер («Монако»).

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. В сезоне-2019/2020 Головин забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 25 матчах чемпионата Франции.

Напомним, сезон Лиги 1 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом признан ПСЖ. 0