Головин не попал в символическую сборную Лиги 1

Александр Головин
globallookpress.com
Российский нападающий «Монако» Александр Головин претендовал на звание лучшего плеймейкера чемпионата. Однако его место занял форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
Полностью символическая сборная выглядит так: Манданда («Марсель»), Дюбуа («Лион»), Тьяго Силва (ПСЖ), Маркиньос (ПСЖ), Бернат (ПСЖ), Верратти (ПСЖ), Камавинга («Ренн»), Ди Мария (ПСЖ), Неймар (ПСЖ), Мбаппе (ПСЖ), Бен Йеддер («Монако»).
Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. В сезоне-2019/2020 Головин забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 25 матчах чемпионата Франции.
Напомним, сезон Лиги 1 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом признан ПСЖ. 0