«Атлетико» заинтересован в Лаказетте

Нападающий «Арсенала»может продолжить карьеру в мадридском, сообщает AS.

По информации источника, главный тренер команды Микель Артета не рассчитывает на француза.

Возможный трансфер будет зависеть от будущего Диего Косты. В случае его ухода именно Лаказетт станет главной целью мадридцев летом.

«Атлетико» пытался приобрести его у «Лиона» летом 2017 года, но тогда он получил трансферный бан от ФИФА.

Лаказетт имеет договоренность об уходе из «Арсенала», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2022 году.

В текущем сезоне Лаказетт провел 20 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. 0