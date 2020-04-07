«Реал» готов предложить Йовича в обмен на Холанна

«Реал» продолжает предпринимать попытки подписать нападающего дортмундской «Боруссии», сообщает Marca.

В переходе норвежца заинтересован лично президент «Королевского клуба» Флорентино Перес. Отмечается, что мадридцы собираются включить в сделку по Холанну нападающего Луку Йовича, на которого в Мадриде больше не рассчитывают.

Йович перешел в Реал прошлым летом из Айнтрахта за 60 миллионов евро, но закрепиться в составе команды ему не удалось. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка в футболке «галактикос», отличившись двумя голами и двумя ассистами.

19-летний Холанн перешел в «Боруссию» этой зимой из «Зальцбурга». В текущем сезоне он принял участие в восьми матчах чемпионата Германии, в которых забил девять мячей. 0