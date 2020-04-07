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    «Реал» готов предложить Йовича в обмен на Холанна

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    «Реал» продолжает предпринимать попытки подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, сообщает Marca.

    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    В переходе норвежца заинтересован лично президент «Королевского клуба» Флорентино Перес. Отмечается, что мадридцы собираются включить в сделку по Холанну нападающего Луку Йовича, на которого в Мадриде больше не рассчитывают.

    Йович перешел в Реал прошлым летом из Айнтрахта за 60 миллионов евро, но закрепиться в составе команды ему не удалось. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка в футболке «галактикос», отличившись двумя голами и двумя ассистами.

    19-летний Холанн перешел в «Боруссию» этой зимой из «Зальцбурга». В текущем сезоне он принял участие в восьми матчах чемпионата Германии, в которых забил девять мячей. 0

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