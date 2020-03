Капитан «Астон Виллы» нарушил карантин и попал в ДТП

Капитанразбил свой Range Rover, нарушив правила карантина, сообщает The Sun.

Как передает источник, Грилиш всю ночь провел в гостях у знакомого. Позже стало известно, что автомобиль футболиста, стоимостью 89 тысяч евро врезался в три припаркованные машины. Грилиш сказал владельцам покореженных автомобилей, что оплатит нанесённый ущерб.

Перед этим 24-летний полузащитник опубликовал видео с призывом оставаться дома и не нарушать карантин.

was Jack Grealish...

(A) Buying food?

(B) Getting medicine?

(C) Out exercising?

(D) Out ignoring his own, and the governments advice whilst driving under the influence?

Tricky one this :/// https://t.co/sxEuArzPwJ pic.twitter.com/W4gArJLyAK