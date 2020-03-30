УЕФА планирует завершить нынешний еврокубковый сезон в августе

намерены провести финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе, сообщает издание Sunday Times.

Ассоциация не намерена досрочно завершать сезон из финансовых соображений, потеря доходов от продажи телевизионных прав только в Англии составит около 840 миллионов евро. Отмечается, что завершение сезона в августе заставит УЕФА сократить количество матчей в следующем сезоне.

Напомним, ранее УЕФА перенес на следующий год Евро-2020, а также финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. 0