Классон полностью восстановился после травмы

Полузащитникзаявил, что вернулся к полноценным тренировкам.

«Я уже присоединился к команде и тренируюсь с ней в полном объеме. Я все еще не набрал оптимальную форму, но возврат кондиций занимает определенное время, когда ты так долго был вне игры.

Это касается и работы с мячом, и времени для принятия решений. Хорошо, что я уже сейчас могу столько делать. Осталось совсем немного», — цитирует Классона SVT Sport.

Напомним, что Классен травмировался 10 июня 2019 года во время товарищеского матча между сборными Швеции и Испании. У хавбека диагностировали разрыв крестообразных связок колена и с тех пор он не играл. 0