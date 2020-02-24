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    Гаттузо: Мы не должны бояться «Барселону»

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    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо дал интервью в преддверии матча с каталонской «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Нам противостоит классная команда из классных игроков. Мы знаем, что будет тяжело. Но и я сам, и вся команда гордимся тем, что сыграем против более сильного клуба, который последние 10-15 лет является одним из лучших в мире.

    Мы не должны бояться. Надо уважать соперника и играть в свой футбол, с достоинством и полной концентрацией», — цитирует Гаттузо пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что матч «Наполи» — «Барселона» состоится 25 февраля в 23:00 по мск. 18 марта пройдет ответная игра. 0

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