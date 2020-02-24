Гаттузо: Мы не должны бояться «Барселону»

Главный тренердал интервью в преддверии матча с каталонскойв 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам противостоит классная команда из классных игроков. Мы знаем, что будет тяжело. Но и я сам, и вся команда гордимся тем, что сыграем против более сильного клуба, который последние 10-15 лет является одним из лучших в мире.

Мы не должны бояться. Надо уважать соперника и играть в свой футбол, с достоинством и полной концентрацией», — цитирует Гаттузо пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч «Наполи» — «Барселона» состоится 25 февраля в 23:00 по мск. 18 марта пройдет ответная игра. 0