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    «Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо»

    «Зенит» — «Динамо» Минск: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Зенит Футбол России
    Питерский «Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» (1:1) в контрольном матче на тренировочных сборах.

    «Зенит»
    «Зенит»

    Счет в матче на 33-й минуте открыли минчане — отличился Владислав Климович. Единственный мяч в составе петербуржцев провел на 44-й минуте Юрий Жирков.

    Отметим, что на 54-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — Миха Горопевшек получил красную карточку.

    Белорусскую команду возглавляет бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко.

    Товарищеский матч
    «Зенит» (Россия) — «Динамо» Мн (Белоруссия) — 1:1 (1:1)
    Голы: Климович, 33 (0:1). Жирков, 44 (1:1)«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Малком, Жирков (Сергеев, 83), Азмун, Дзюба (Воробьев, 55)«Динамо»: Руденок, Риос (Игрок на просмотре, 75), Халимончик, Чиж, Козлов, Бручич, Павловски (Олехнович, 65), Данилу (Ким Чжун Ен, 77), Горопевшек, Шикавка (Билоног, 60), Климович (Бородин, 75)Предупреждения: Козлов, 35. Дзюба, 40. Риос, 40. Козлов, 57. Билоног, 71Удаление: Горопевшек, 54
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