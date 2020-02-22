«Зенит» — «Динамо» Минск: счет матча 1:1, обзор голов

Питерскийсыграл вничью с минским(1:1) в контрольном матче на тренировочных сборах.

Счет в матче на 33-й минуте открыли минчане — отличился Владислав Климович. Единственный мяч в составе петербуржцев провел на 44-й минуте Юрий Жирков.

Отметим, что на 54-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве — Миха Горопевшек получил красную карточку.

Белорусскую команду возглавляет бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко.