Семак: Малком нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления

Наставникдал комментарий после матчей с(4:2) и(3:1).

«Получился неплохой матч с "Аланией". Во встрече с "Кайратом" первый тайм не очень понравился, во втором играли активнее. Какие-то позиции, связки смотрим, кто как играет на разных позициях и в первом, и во втором составе. Что касается функционального состояния, посмотрим, остался ещё один игровой день. Нормально все двигаются, мы довольны. Слава богу, травм пока нет.

Гол Малкома? Здорово отобрали мяч, убежали в быструю атаку. И Артём сделал хорошую передачу, и Малком хорошо исполнил. Получился красивый гол. Если не будет форс-мажора, то в следующем матче он сыграет 90 минут. С нашими докторами и реабилитологами обсуждали этот вопрос. В принципе, он нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита». 0