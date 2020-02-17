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    Семак: Малком нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления

    Футбол Зенит Алания
    Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матчей с «Аланией» (4:2) и «Кайратом» (3:1).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Получился неплохой матч с "Аланией". Во встрече с "Кайратом" первый тайм не очень понравился, во втором играли активнее. Какие-то позиции, связки смотрим, кто как играет на разных позициях и в первом, и во втором составе. Что касается функционального состояния, посмотрим, остался ещё один игровой день. Нормально все двигаются, мы довольны. Слава богу, травм пока нет.

    Гол Малкома? Здорово отобрали мяч, убежали в быструю атаку. И Артём сделал хорошую передачу, и Малком хорошо исполнил. Получился красивый гол. Если не будет форс-мажора, то в следующем матче он сыграет 90 минут. С нашими докторами и реабилитологами обсуждали этот вопрос. В принципе, он нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита». 0

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