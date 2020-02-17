«Лацио» — «Интер»: счет матча 2:1, обзор голов

Чиро Иммобиле
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«Нерадзурри» вышли вперед на 44-й минуте, когда Эшли Янг удачно сыграл на добивании, поразив чужие ворота ударом с десяти метров.
Римляне отыгрались на 50-й минуте усилиями Чиро Иммобиле, который без проблем реализовал пенальти.
А на 69-й минуте хозяева получили минимальный перевес. После подачи с углового в штрафной площади миланцев возникла суматоха, которой идеально воспользовался Сергей Милинкович-Савич, точно пробивший низом в дальний угол.
В турнирной таблице Серии А «Лацио» поднялся на второе место (56 очков), а «Интер» опустился на третью строчку (54 очка). 0