«Лацио» — «Интер»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче 24-го тура итальянской Серии А обыгралсо счетом 2:1.

«Нерадзурри» вышли вперед на 44-й минуте, когда Эшли Янг удачно сыграл на добивании, поразив чужие ворота ударом с десяти метров.

Римляне отыгрались на 50-й минуте усилиями Чиро Иммобиле, который без проблем реализовал пенальти.

А на 69-й минуте хозяева получили минимальный перевес. После подачи с углового в штрафной площади миланцев возникла суматоха, которой идеально воспользовался Сергей Милинкович-Савич, точно пробивший низом в дальний угол.

В турнирной таблице Серии А «Лацио» поднялся на второе место (56 очков), а «Интер» опустился на третью строчку (54 очка). 0