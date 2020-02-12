Чалов летом может перейти в «Тоттенхэм»

Нападающийможет летом перебраться в чемпионат Англии, утверждает 90min.com.

По данным источника, «Тоттенхэм» находится в поисках форварда, который нуждается в сменщике и партнере в линии атаки для Гарри Кейна, но не может заплатить за топ-игрока.

Ранее СМИ сообщали, что видеть российского нападающего в своих рядах хочет «Кристал Пэлас». Летом 2019 года «стекольщики» предлагали за Чалова 25 миллионов евро, однако переход не состоялся.

В текущем сезоне Чалов сыграл 19 матчей в чемпионате России, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. 0