Эмери: Обыграл бы «Барселону» с VAR

Бывший главный тренер лондонскогорассказал, почему не смог выиграть Лигу чемпионов с парижанами.

«С ПСЖ я выиграл чемпионат, четыре национальных Кубка и два Суперкубка. Конечно, главной целью была Лига чемпионов. В 2017 году, на стадии 1/16 финала с "Барселоной" в первом матче мы хорошо себя проявили, но в ответной встрече нас выбили, потому что VAR не существовало. Иначе мы бы их обыграли.

В следующем году, играя с "Реалом", мы уступили команде, которая затем выиграла Лигу чемпионов три раза подряд. Но и тогда мы видели странные решения арбитров. В первый раз мы проиграли из-за судейства, а во второй уступили будущим чемпионам», — цитирует Эмери France Football. 0