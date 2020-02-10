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    Эмери: Обыграл бы «Барселону» с VAR

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    Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» и «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери рассказал, почему не смог выиграть Лигу чемпионов с парижанами.

    Унаи Эмери
    Унаи Эмери

    «С ПСЖ я выиграл чемпионат, четыре национальных Кубка и два Суперкубка. Конечно, главной целью была Лига чемпионов. В 2017 году, на стадии 1/16 финала с "Барселоной" в первом матче мы хорошо себя проявили, но в ответной встрече нас выбили, потому что VAR не существовало. Иначе мы бы их обыграли.

    В следующем году, играя с "Реалом", мы уступили команде, которая затем выиграла Лигу чемпионов три раза подряд. Но и тогда мы видели странные решения арбитров. В первый раз мы проиграли из-за судейства, а во второй уступили будущим чемпионам», — цитирует Эмери France Football. 0

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