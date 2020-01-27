«Вальядолид» — «Реал»: счет 0:1, обзор гола

Мадридскийна выезде добыл минимальную победу над(0:1).

Единственный гол в этой встрече был забит на 78 минуте. С правого фланга Тони Кроос выполнил угловой, который оказался неудачным. Защитники выбили мяч. Однако атака продолжилась вторым темпом. Немец подобрал мяч на том же фланге и снова навесил в центр штрафной, откуда головой пробил Начо.

«Галактикос» набрали 46 очков и вышли на первое место, обогнав «Барселону» на 3 пункта. «Вальядолид» 16-й. У команды 22 балла в зачете.