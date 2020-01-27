«Вальядолид» — «Реал»: счет 0:1, обзор гола

Начо Фернандес
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Единственный гол в этой встрече был забит на 78 минуте. С правого фланга Тони Кроос выполнил угловой, который оказался неудачным. Защитники выбили мяч. Однако атака продолжилась вторым темпом. Немец подобрал мяч на том же фланге и снова навесил в центр штрафной, откуда головой пробил Начо.
«Галактикос» набрали 46 очков и вышли на первое место, обогнав «Барселону» на 3 пункта. «Вальядолид» 16-й. У команды 22 балла в зачете.
Примера. 21 тур
«Вальядолид» — «Реал» — 0:1
Гол: 0:1 — 78 Начо«Вальядолид»: Масип, Антоньито, Салису, Рауль Гарсия, Хоакин Фернандес, Алькарас, Сан-Эметерио (де ла Фуэнте, 81), Мичел (Тони Вилья, 58), Оливас, Унал (Плано, 76), Гвардиола«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско (Васкес, 73), Модрич (Вальверде, 88), Родриго (Йович, 90), БенземаПредупреждения: Хоакин Фернандес (10), Варан (36), Модрич (57), Начо (76)